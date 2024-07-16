Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "Не одна дома" получит сиквел
Как приготовить хрустящий картофель пай
В Подмосковье пройдёт фестиваль автотюнинга Tuning Open Fest-2024
Спасатель Джетыгенов рассказал, как избежать утопления в реке
Мастер фэншуй разъясняет: когда красный в интерьере становится опасным
Депутат Гаврилов посоветовал отключить отопление на лето ради экономии
Названа лучшая диета для похудения
Как отучить кошку прыгать на стол
Мифы и реальность: дизельные двигатели в России
Найдены лучшие альтернативы плитке в ванной

Дизайнер Сафронова посоветовала микроцемент вместо плитки в ванной

Недвижимость » Дизайн и интерьер

Вместо керамической плитки для отделки ванной можно использовать микроцемент, посоветовала читателям NewsInfo.Ru арт-директор Resource Interiors, дизайнер интерьера Ангелина Сафронова.

Дизайнер Сафронова посоветовала микроцемент вместо плитки в ванной
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

По прочности он сравним с плиткой, объяснила она. "Причём микроцемент можно использовать для переделки уже существующей плитки и наносить прямо поверх покрытия. Вот чем удобен этот материал. И также с нуля, когда мы делаем с бетона ремонт либо переделку, сбиваем плитку, кладём новое покрытие, тоже можно использовать микроцемент", — подсказала собеседница издания.

"Цвета у него есть разные, но в основном это что-то похожее под бетон либо под штукатурку — оттенки серого, бежевого, молочного", — добавила она.

Ещё одна альтернатива — специальная краска для санузлов. Она обладает повышенной влагостойкостью, содержит противогрибковые компоненты, но во влажной зоне с прямым попаданием воды — душ, стены непосредственно над ванной — её всё же стараются не применять.

Есть и специальные обои для ванных комнат. Дополнительно они могут покрываться лаком. Но это скорее дизайнерское решение — как элемент декора, который профессионалы называют фресками.

Допустимы и панели из шпона или ЛДСП, а порой и натурального дерева. Часто их используют для отделки стены за унитазом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
Премьер Британии Стармер угрожает российскому судоходству новыми "конкретными мерами" Любовь Степушова Только на западных кладбищах Украины будет лежать 1 млн погибших боевиков Дмитрий Плотников
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Последние материалы
Названа лучшая диета для похудения
Как отучить кошку прыгать на стол
Мифы и реальность: дизельные двигатели в России
Рецепт хот-дога в домашних условиях
Как правильно наносить средства по уходу за кожей: советы и рекомендации
Постер Elden Ring с подписью Миядзаки продают на аукционе за $15 000
Россиянам объяснили важность медицинской страховки на отдыхе
Экспорт бензина может остановиться в августе
Как обустроить маленькую студию
Леру Кудрявцеву шокировала мать-детоубийца: "Из-за долгов!"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников