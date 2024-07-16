Найдены лучшие альтернативы плитке в ванной

Дизайнер Сафронова посоветовала микроцемент вместо плитки в ванной

Вместо керамической плитки для отделки ванной можно использовать микроцемент, посоветовала читателям NewsInfo.Ru арт-директор Resource Interiors, дизайнер интерьера Ангелина Сафронова.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

По прочности он сравним с плиткой, объяснила она. "Причём микроцемент можно использовать для переделки уже существующей плитки и наносить прямо поверх покрытия. Вот чем удобен этот материал. И также с нуля, когда мы делаем с бетона ремонт либо переделку, сбиваем плитку, кладём новое покрытие, тоже можно использовать микроцемент", — подсказала собеседница издания.

"Цвета у него есть разные, но в основном это что-то похожее под бетон либо под штукатурку — оттенки серого, бежевого, молочного", — добавила она.

Ещё одна альтернатива — специальная краска для санузлов. Она обладает повышенной влагостойкостью, содержит противогрибковые компоненты, но во влажной зоне с прямым попаданием воды — душ, стены непосредственно над ванной — её всё же стараются не применять.

Есть и специальные обои для ванных комнат. Дополнительно они могут покрываться лаком. Но это скорее дизайнерское решение — как элемент декора, который профессионалы называют фресками.

Допустимы и панели из шпона или ЛДСП, а порой и натурального дерева. Часто их используют для отделки стены за унитазом.