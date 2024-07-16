Эксперт: использование красного цвета в интерьере может увеличить риск пожаров и конфликтов в семье

Мастер фэншуй разъясняет: когда красный в интерьере становится опасным

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мастер фэншуй Татьяна Чодрон предупредила, что использование красных оттенков в интерьере кухни, гостиной, спальни и кабинете может быть опасным. Она отметила, что красный цвет, символизирующий элемент Огня, следует использовать очень осторожно и не делать его доминирующим, как сообщает Москва 24.

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В умеренных количествах красный может оживить и стимулировать жильцов, делая их более активными. Однако избыток этого цвета может привести к конфликтам и созданию напряженной атмосферы. Особенно рискованно использовать красный на кухне, так как это может усилить уже существующую энергию Огня и повысить вероятность пожаров.

Чодрон также отметила, что гостиная в красных тонах может сделать жильцов слишком активными и раздражительными, что может спровоцировать частые споры и конфликты в семье. Спальня с использованием красного может оживить романтические отношения, но может повлиять на качество сна и вызвать внутреннее беспокойство.

Наконец, рабочее место в красных тонах может помешать концентрации и порождать хаотичные мысли, что сделает трудно сосредоточиться на важных задачах.

Таким образом, Чодрон советует использовать красный цвет в интерьере с умом, чтобы избежать потенциальных негативных последствий для жильцов.