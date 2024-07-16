Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как омолодиться без косметологических процедур
Фильм "Не одна дома" получит сиквел
Дизайнер Сафронова посоветовала микроцемент вместо плитки в ванной
Как приготовить хрустящий картофель пай
В Подмосковье пройдёт фестиваль автотюнинга Tuning Open Fest-2024
Спасатель Джетыгенов рассказал, как избежать утопления в реке
Депутат Гаврилов посоветовал отключить отопление на лето ради экономии
Названа лучшая диета для похудения
Как отучить кошку прыгать на стол
Эксперт: использование красного цвета в интерьере может увеличить риск пожаров и конфликтов в семье

Мастер фэншуй разъясняет: когда красный в интерьере становится опасным

1:27
Недвижимость

Мастер фэншуй Татьяна Чодрон предупредила, что использование красных оттенков в интерьере кухни, гостиной, спальни и кабинете может быть опасным. Она отметила, что красный цвет, символизирующий элемент Огня, следует использовать очень осторожно и не делать его доминирующим, как сообщает Москва 24.

Мастер фэншуй разъясняет: когда красный в интерьере становится опасным
Фото: PxHere is licensed under CC0

В умеренных количествах красный может оживить и стимулировать жильцов, делая их более активными. Однако избыток этого цвета может привести к конфликтам и созданию напряженной атмосферы. Особенно рискованно использовать красный на кухне, так как это может усилить уже существующую энергию Огня и повысить вероятность пожаров.

Чодрон также отметила, что гостиная в красных тонах может сделать жильцов слишком активными и раздражительными, что может спровоцировать частые споры и конфликты в семье. Спальня с использованием красного может оживить романтические отношения, но может повлиять на качество сна и вызвать внутреннее беспокойство.

Наконец, рабочее место в красных тонах может помешать концентрации и порождать хаотичные мысли, что сделает трудно сосредоточиться на важных задачах.

Таким образом, Чодрон советует использовать красный цвет в интерьере с умом, чтобы избежать потенциальных негативных последствий для жильцов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
Премьер Британии Стармер угрожает российскому судоходству новыми "конкретными мерами" Любовь Степушова Только на западных кладбищах Украины будет лежать 1 млн погибших боевиков Дмитрий Плотников
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Последние материалы
Названа лучшая диета для похудения
Как отучить кошку прыгать на стол
Мифы и реальность: дизельные двигатели в России
Рецепт хот-дога в домашних условиях
Как правильно наносить средства по уходу за кожей: советы и рекомендации
Постер Elden Ring с подписью Миядзаки продают на аукционе за $15 000
Россиянам объяснили важность медицинской страховки на отдыхе
Экспорт бензина может остановиться в августе
Как обустроить маленькую студию
Леру Кудрявцеву шокировала мать-детоубийца: "Из-за долгов!"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников