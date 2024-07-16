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Россиянам посоветовали способ экономии на отоплении летом

Депутат Гаврилов посоветовал отключить отопление на лето ради экономии

1:40
Недвижимость

Председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов поделился с читателями "Российской газеты" советами о том, как сэкономить на услугах ЖКХ летом.

Депутат Гаврилов посоветовал отключить отопление на лето ради экономии
Фото: Unsplash by Dominik Kuhn, CC0

Прежде всего следует установить приборы учёта коммунальных ресурсов, если их ещё нет. И тогда экономия в ваше отсутствие, если вы уезжаете в отпуск или на дачу, получится автоматически.

Длительное отсутствие в квартире даёт право на перерасчёт за те услуги, которые не учитываются счётчиками. "Если уезжаете более чем на 5 дней, можно сделать перерасчёт платы за коммунальные услуги. Это актуально, если у вас нет счётчиков. Для этого до отъезда из квартиры подайте заявление в управляющую компанию, а вернувшись, предоставьте документы, подтверждающие ваше отсутствие (билеты, справку из санатория и т. п.). Перерасчёт сделают за холодную и горячую воду, водоотведение, газ и вывоз мусора", — объяснил депутат.

Сэкономить можно, отказавшись от отопления, особенно если лето жаркое. По утверждению газеты, "во многих городах отопление отключают в мае, но бывают и исключения".

"Если в вашем доме есть техническая возможность, отключите батареи самостоятельно с помощью запорных кранов. Летом в этом нет необходимости, а вы сэкономите на оплате тепла", — посоветовал народный избранник.

"Если у вас установлен теплосчётчик, не забудьте передать его показания в управляющую компанию, чтобы вам не начислили плату по нормативу", — добавил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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