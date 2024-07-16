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Как обустроить маленькую квартиру: советы дизайнера

Как обустроить маленькую студию

1:11
Недвижимость

Перестаньте воспринимать небольшую площадь квартиры как приговор.

Как обустроить маленькую студию
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

По мнению эксперта сетевого издания "БелНовости" дизайнера Юлии Тычино, даже в крохотной малогабаритке можно организовать все необходимые зоны. Вот как это сделать.

Поскольку увеличить площадь невозможно, сначала тщательно обдумайте, какие зоны вам нужны больше всего.

Например, если вы часто принимаете гостей, вам не обойтись без раскладного стола. А если у вас есть дети, необходимо предусмотреть уголок для игр и учебы.

Не забывайте использовать как горизонтальное, так и вертикальное пространство. Если высота потолков позволяет, можно сделать спальню на втором ярусе.

Вертикальные пространства подходят для хранения, поэтому шкафы в квартире-студии лучше делать до потолка.

Верхние полки можно использовать для хранения редко используемых вещей: сезонной одежды, праздничной посуды, спортивного инвентаря и т. д.

Важно не перегружать комнату мебелью — свободное место у окна или двери создаст ощущение воздушности и легкости пространства.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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