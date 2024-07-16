Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С какого возраста можно начинать делать инъекции ботокса?
Джонни Депп закрутил роман с уралочкой Юлией Власовой
Инструкция, как убрать ядовитый плющ в саду
Как сделать простой и безумно вкусный салат из молодой картошки
Шарапову, Тома Круза и других селебрити заметили на Уимблдоне
Как использовать вазелин для идеального маникюра и не только
Как часто нужно мыть миски для домашних животных?
Samsung Galaxy S25 Ultra: изменения дизайна и улучшение эргономики
В викторине от The Economist нужно вспомнить название пьесы Чехова
Московские элитные квартиры: средняя стоимость достигла 1,37 млрд рублей

Самая дорогая квартира Москвы оценена в 7 млрд рублей

Недвижимость

Согласно исследованию "Intermark Городская Недвижимость", средняя стоимость сотни самых дорогих квартир в Москве к концу июня составила 1,37 миллиарда рублей. Этот показатель вырос на 5% за год. Индекс Prime Central Moscow Tор-100, на основе которого проводится исследование, определяется как средняя цена квадратного метра в элитных квартирах столицы.

Самая дорогая квартира Москвы оценена в 7 млрд рублей
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Средняя цена квадратного метра в сотне самых дорогих квартир и апартаментов составила 4,4 миллиона рублей. Общая стоимость первой сотни элитных квартир достигла 138 миллиардов рублей, что на 3% выше прошлогоднего уровня.

Самая дорогая из элитных квартир в Москве оценивается в 7 миллиардов рублей, в то время как самая доступная из топ-100 квартир стоит 166 миллионов рублей.

Большинство самых дорогих квартир (78%) продаются на первичном рынке, в то время как 22% предложения приходится на вторичный рынок.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
Брухунова рассказала, на что ей не жалко тратить деньги
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Как избежать дополнительных расходов и проблем при авиаперелётах: правила ручной клади и багажа
Как избежать дополнительных расходов и проблем при авиаперелётах: правила ручной клади и багажа
Последние материалы
Джонни Депп закрутил роман с уралочкой Юлией Власовой
Инструкция, как убрать ядовитый плющ в саду
Как сделать простой и безумно вкусный салат из молодой картошки
Шарапову, Тома Круза и других селебрити заметили на Уимблдоне
Как использовать вазелин для идеального маникюра и не только
Как часто нужно мыть миски для домашних животных?
Samsung Galaxy S25 Ultra: изменения дизайна и улучшение эргономики
В викторине от The Economist нужно вспомнить название пьесы Чехова
Vision Pro: как Тим Кук использует новинку Apple в повседневной жизни
Как уберечь питомцев от жары?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников