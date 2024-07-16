Московские элитные квартиры: средняя стоимость достигла 1,37 млрд рублей

Согласно исследованию "Intermark Городская Недвижимость", средняя стоимость сотни самых дорогих квартир в Москве к концу июня составила 1,37 миллиарда рублей. Этот показатель вырос на 5% за год. Индекс Prime Central Moscow Tор-100, на основе которого проводится исследование, определяется как средняя цена квадратного метра в элитных квартирах столицы.
Средняя цена квадратного метра в сотне самых дорогих квартир и апартаментов составила 4,4 миллиона рублей. Общая стоимость первой сотни элитных квартир достигла 138 миллиардов рублей, что на 3% выше прошлогоднего уровня.
Самая дорогая из элитных квартир в Москве оценивается в 7 миллиардов рублей, в то время как самая доступная из топ-100 квартир стоит 166 миллионов рублей.
Большинство самых дорогих квартир (78%) продаются на первичном рынке, в то время как 22% предложения приходится на вторичный рынок.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.