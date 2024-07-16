Программа материнского капитала станет бессрочной: что это значит для многодетных семей

Программа материнского капитала станет бессрочной

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По информации из "Парламентской газеты", планируется сделать программу материнского капитала постоянной. Нина Останина, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, высказала мнение о необходимости отмены срока действия программы до 2030 года. Она подчеркнула, что парламентарии обсуждают различные меры для улучшения демографической ситуации, включая изменение условий материнского капитала.

Фото: flickr.com by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

Предложено сделать программу материнского капитала постоянной и увеличить размеры выплат, которые семьи получают при рождении второго, третьего и последующих детей. Также предлагается выплачивать единое пособие до достижения ребенком 18 лет и увеличить ипотечные субсидии для многодетных семей (в настоящее время размер субсидии составляет 450 тыс. рублей).

Кроме того, Минтруд совместно с Минстроем разрабатывает программу улучшения жилищных условий для многодетных семей.