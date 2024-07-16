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Программа материнского капитала станет бессрочной: что это значит для многодетных семей

Программа материнского капитала станет бессрочной

1:05
Недвижимость

По информации из "Парламентской газеты", планируется сделать программу материнского капитала постоянной. Нина Останина, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, высказала мнение о необходимости отмены срока действия программы до 2030 года. Она подчеркнула, что парламентарии обсуждают различные меры для улучшения демографической ситуации, включая изменение условий материнского капитала.

Программа материнского капитала станет бессрочной
Фото: flickr.com by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

Предложено сделать программу материнского капитала постоянной и увеличить размеры выплат, которые семьи получают при рождении второго, третьего и последующих детей. Также предлагается выплачивать единое пособие до достижения ребенком 18 лет и увеличить ипотечные субсидии для многодетных семей (в настоящее время размер субсидии составляет 450 тыс. рублей).

Кроме того, Минтруд совместно с Минстроем разрабатывает программу улучшения жилищных условий для многодетных семей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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