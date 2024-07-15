Опасная бактерия в кондиционерах: опасность для здоровья и как этого избежать

Эксперт предупредил о опасности легионелл в кондиционерах

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В кондиционерах могут размножаться бактерии легионеллы, вызывающие пневмонию. О неожиданной опасности, связанной с устройствами для климат-контроля, рассказал Сергей Гильденскиольд, заведующий кафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения, сообщает NEWS. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра, CC BY-SA 4.0

По мнению эксперта, легионеллы чаще всего обитают в загрязненных и неэффективно функционирующих кондиционирующих системах. Инфекция, вызванная этими бактериями, может привести к инфекционно-токсическому шоку, повреждению центральной нервной системы и проблемам с желудочно-кишечным трактом, а также вызвать дыхательную недостаточность.

Особенно высокий риск заражения у людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, подвергающихся стрессу или страдающих аллергией. Чтобы предотвратить заражение, важно регулярно чистить кондиционеры, менять фильтры, а также проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, подчеркнул Гильденскиольд.