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Московский рынок недвижимости: где можно купить квартиру за 5,7 млн рублей

Самая доступная квартира в Москве оценивается в 5,7млн рублей

1:24
Недвижимость

Самая доступная квартира на первичном рынке Москвы расположена в районе Люблино и оценивается в 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщает "Газета.Ru", ссылаясь на данные от Руслана Сырцова, управляющего директора компании "Метриум". Это жилье имеет площадь 21 квадратный метр.

Самая доступная квартира в Москве оценивается в 5,7млн рублей
Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

Самый экономичный апартамент находится в Крюково (Зеленоград) и стоит 4,3 миллиона рублей за 19,4 квадратных метра. В числе доступных вариантов в Новой Москве — квартира за 5 миллионов рублей площадью 20,9 квадратных метра в Филимонковском (Новомосковский округ). Самые доступные жилья в Московском (Новомосковский округ) представлены квартирой площадью 23,9 квадратных метра за 5,4 миллиона рублей.

Средняя стоимость квартир в новостройках Москвы по итогам июня 2024 года составила 27,94 миллиона рублей, что отразило рост на 2,7 процента за месяц. Продажа лотов с ценой ниже 15 миллионов рублей составляет 44,8 процента от общего числа.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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