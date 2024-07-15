Оценена возможность обвала цен на жильё на 40%, обещанного в Госдуме

Максимум в течение двух лет после отмены ипотеки жильё в новостройках должно подешеветь на 40%, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Российская газета" попросила экспертов оценить этот прогноз.
Депутат уверен, что цены были искусственно завышены. Уже сейчас стали попадаться объявления со скидками до 20% от первоначальной цены, хотя их пока мало и они больше похожи на маркетинговый ход.
Единичные предложения со скидкой от 30-40% возможны, но причин для массового ценового обвала нет, считает основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. Примером могут служить квартиры по переуступке — их продают на 10% дешевле цены застройщика, это и есть реальная рыночная стоимость.
Цены могут снизиться под давлением громких заявлений представителей власти, заметила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По её словам, в 1999 году мэр Москвы Юрий Лужков буквально приказал квартирам подешеветь до 200 долларов за квадратный метр. "Цены после этого действительно немного припали, но не везде и ненадолго", — напомнила Радченко.
Для ощутимого снижения цен одних громких слов недостаточно, к тому же сильное падение может стать угрозой для устойчивости банковской системы России. "Если представить, что новостройка подешевела на 40%, а заёмщик отказался за нее платить, банк получит на руки актив, который стоит на вторичном рынке меньше остатка долга. Потенциально это очень серьёзная угроза, и не только банкам, но и стройотрасли — а это один из локомотивов экономики России", — пояснила эксперт.
Она убеждена, что по этой причине власти не допустят существенного снижения цен. "Когда цены подойдут к отметке -20%, они станут спасать строителей и банкиров", — уточнила Радченко.
Падение цен на 40% означало бы массовое банкротство застройщиков, согласен основатель и гендиректор инвестиционной флиппинговой компании Todayprice Игорь Галузин.
"Я не верю, что девелоперы начнут снижать цены до 40% для того, чтобы просто осуществить продажи", — сказал он.
По мнению руководителя комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифата Гарипова, более вероятна стагнация рынка. "Сегодня мы наблюдаем не снижение, а коррекцию цен на новостройки, которые к концу года могут снизиться максимум на 5%. Это объективная цифра, учитывая постоянный рост цен на стройматериалы и работы", — заключил он.
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