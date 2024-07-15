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Оценена возможность обвала цен на жильё на 40%, обещанного в Госдуме

Эксперты объяснили невозможность снижения стоимости жилья на 40%

2:49
Недвижимость

Максимум в течение двух лет после отмены ипотеки жильё в новостройках должно подешеветь на 40%, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Российская газета" попросила экспертов оценить этот прогноз.

Эксперты объяснили невозможность снижения стоимости жилья на 40%
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Депутат уверен, что цены были искусственно завышены. Уже сейчас стали попадаться объявления со скидками до 20% от первоначальной цены, хотя их пока мало и они больше похожи на маркетинговый ход.

Единичные предложения со скидкой от 30-40% возможны, но причин для массового ценового обвала нет, считает основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. Примером могут служить квартиры по переуступке — их продают на 10% дешевле цены застройщика, это и есть реальная рыночная стоимость.

Цены могут снизиться под давлением громких заявлений представителей власти, заметила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По её словам, в 1999 году мэр Москвы Юрий Лужков буквально приказал квартирам подешеветь до 200 долларов за квадратный метр. "Цены после этого действительно немного припали, но не везде и ненадолго", — напомнила Радченко.

Для ощутимого снижения цен одних громких слов недостаточно, к тому же сильное падение может стать угрозой для устойчивости банковской системы России. "Если представить, что новостройка подешевела на 40%, а заёмщик отказался за нее платить, банк получит на руки актив, который стоит на вторичном рынке меньше остатка долга. Потенциально это очень серьёзная угроза, и не только банкам, но и стройотрасли — а это один из локомотивов экономики России", — пояснила эксперт.

Она убеждена, что по этой причине власти не допустят существенного снижения цен. "Когда цены подойдут к отметке -20%, они станут спасать строителей и банкиров", — уточнила Радченко.

Падение цен на 40% означало бы массовое банкротство застройщиков, согласен основатель и гендиректор инвестиционной флиппинговой компании Todayprice Игорь Галузин.

"Я не верю, что девелоперы начнут снижать цены до 40% для того, чтобы просто осуществить продажи", — сказал он.

По мнению руководителя комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифата Гарипова, более вероятна стагнация рынка. "Сегодня мы наблюдаем не снижение, а коррекцию цен на новостройки, которые к концу года могут снизиться максимум на 5%. Это объективная цифра, учитывая постоянный рост цен на стройматериалы и работы", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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