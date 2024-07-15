Дом Сильвестра Сталлоне в пригороде Нью-Йорка выставлен на продажу за $4.29 миллиона

Дом, принадлежавший ранее американскому актеру Сильвестру Сталлоне, был выставлен на продажу по цене 4,29 миллиона долларов. Информацию об этом сообщает New York Post.
Особняк, площадью более 400 квадратных метров, с обширной террасой, бассейном и видом на реку Гудзон, находится в Харрисоне, маленьком городке в округе Вестчестер, в 35 километрах от Нью-Йорка. Недавно был проведен ремонт в этом здании на участке площадью 20 тысяч квадратных метров.
Также отмечается, что дом принадлежал Барбаре Кафке, автору кулинарных книг и обозревателю журнала Vogue.
Ранее нового владельца нашел дом, в котором провел свое детство американский комик Джерри Сайнфелд. Это одноэтажное здание, построенное в 1956 году и отделанное виниловым сайдингом, расположено на южном побережье Лонг-Айленда. Известно, что бывший владелец выставил его на продажу за 550 тысяч долларов (50,8 миллиона рублей).
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.