Дом Сильвестра Сталлоне в пригороде Нью-Йорка выставлен на продажу за $4.29 миллиона

Дом Сильвестра Сталлоне выставили на продажу в пригороде Нью-Йорка

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дом, принадлежавший ранее американскому актеру Сильвестру Сталлоне, был выставлен на продажу по цене 4,29 миллиона долларов. Информацию об этом сообщает New York Post.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Особняк, площадью более 400 квадратных метров, с обширной террасой, бассейном и видом на реку Гудзон, находится в Харрисоне, маленьком городке в округе Вестчестер, в 35 километрах от Нью-Йорка. Недавно был проведен ремонт в этом здании на участке площадью 20 тысяч квадратных метров.

Также отмечается, что дом принадлежал Барбаре Кафке, автору кулинарных книг и обозревателю журнала Vogue.

Ранее нового владельца нашел дом, в котором провел свое детство американский комик Джерри Сайнфелд. Это одноэтажное здание, построенное в 1956 году и отделанное виниловым сайдингом, расположено на южном побережье Лонг-Айленда. Известно, что бывший владелец выставил его на продажу за 550 тысяч долларов (50,8 миллиона рублей).