Почему молодежь выбирает аренду жилья вместо ипотеки: экспертное сравнение

Почему россияне предпочитают съем жилья и не хотят брать ипотеку

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современная российская молодежь предпочитает не брать на себя финансовые обязательства в виде ипотеки и предпочитает жить в арендованном жилье. Эксперты портала aif. ru сравнили затраты на аренду квартиры с покупкой жилья в кредит.

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Эта тенденция особенно заметна в крупных городах. Например, в районе Приморский в Санкт-Петербурге аренда однокомнатной квартиры стоит от 30 до 70 тысяч рублей в месяц. При средней арендной плате 40 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные услуги в 5 тысяч рублей в месяц, за десять лет арендатор потратит 6,8 миллиона рублей. При покупке квартиры старой постройки за 7 миллионов рублей и оформлении ипотеки под 18% на 30 лет с первоначальным взносом в 1 миллион рублей переплата составит 23 миллиона рублей.

Даже в Москве жители делают выбор в пользу аренды. Например, семейная пара с доходом 10 миллионов рублей и одобренной ипотекой на 12 миллионов рублей решила снять квартиру с ремонтом за 120 тысяч рублей в месяц, вместо покупки за 22 миллиона рублей с ежемесячным платежом около 200 тысяч рублей и необходимостью в капитальном ремонте.

Сравнивая с арендой, ипотека закрепляет арендатора за определенным местом проживания и может вызвать трудности с ремонтом и соседями. Переезд помогает решить проблемы, связанные с жильем. Получение ипотеки не доступно каждому из-за высоких первоначальных взносов и ежемесячных платежей на долгие годы.