Эксперт предупреждает: отмена льготной ипотеки не приведет к снижению цен на новостройки

Отмена льготной ипотеки не приведет к снижению цен на новостройки

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После отмены программы льготной ипотеки не стоит ожидать снижения цен на новостройки в России. Это связано с тем, что застройщики сами устанавливают цены на квартиры и уже успели "набрать запасы", как отметил эксперт рынка недвижимости и руководитель комитета по ипотеке Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков в интервью с "Абзацем".

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Барсуков подчеркнул, что ценообразование на жилье в основном определяется застройщиками. "Застройщик имеет товар, который он построил. Этот товар уникален для конкретной локации и имеет свои уникальные характеристики", — пояснил эксперт. — За последние годы застройщики значительно увеличили свои запасы. В последние два месяца (до окончания программы льготной ипотеки) они продали столько жилья, что у них есть запас на несколько месяцев вперед. За май — июнь они настолько нарастили продажи, что этого хватит надолго".

Эксперт также отметил, что цены на жилье зависят не только от льготной ипотеки, но и от себестоимости строительства, которая растет из-за инфляции, а также от различий в зарплатах строителей по регионам, логистики, арендной платы за землю и разрешений на строительство.