Как повысить шансы на ипотеку: основные проблемы при получении ипотеки и их решения

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Как повысить шансы на ипотеку: советы экспертов

1:58
Недвижимость

Из-за отмены льготных программ некоторые российские банки начали предлагать клиентам, не успевшим завершить сделку до 1 июля 2024 года, пересмотреть предварительно одобренные условия по стандартным ставкам. Об этом рассказала эксперт по ипотечному кредитованию компании ИНКОМ-Недвижимость Елена Санникова в интервью Life.

Как повысить шансы на ипотеку: советы экспертов
Фото: mos.ru is licensed under public domain

На данный момент рыночная ставка по ипотеке составляет 20%, поэтому банк может отказать клиенту при пересмотре условий из-за недостаточного дохода. Для одобрения ипотеки россиянам придется либо уменьшить сумму запрашиваемого кредита, либо привлечь созаемщика с дополнительным доходом, посоветовала эксперт.

Проблемы с получением ипотеки могут возникнуть не только из-за низкого дохода, но и из-за недостаточной кредитной истории или нехватки первоначального взноса. Для решения этих проблем рекомендуется улучшить кредитную историю, повысить доходы и найти дополнительные источники финансирования, отметила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Татьяна Боева.

Как заметил основатель агентства SOKOLNIKOV Estate Артур Сокольников, банки не всегда отказывают в выдаче кредита. Иногда финансовые организации могут просто снизить одобренную сумму. Для того чтобы приблизительно оценить вероятность одобрения кредита, важно проанализировать свою кредитную историю. Например, микрозаймы и небольшие рассрочки могут снизить кредитный рейтинг, объяснил эксперт.

Руководитель отдела ипотечного кредитования "Главстрой-недвижимость" Вадим Бутин посоветовал россиянам подавать заявки в несколько банков, чтобы повысить шансы на одобрение ипотеки. Наиболее эффективно это сделать через застройщика, который работает с ведущими финансовыми организациями, порекомендовал эксперт.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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