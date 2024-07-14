Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госдума рассматривает введение наказания за скручивание пробега на автомобилях
Что скрывают итальянцы? Топ-5 интересных культурных особенностей
Эти сорта клубники будут плодоносить до самых холодов
Кейт Миддлтон: радостное появление на финале Уимблдона
Как визуально определить состояние моторного масла: три простых метода
Косметолог Кузнецова рассказала про летний уход за жирной кожей
Советы, как побороть тягу к быстрым углеводам
SciAdv: дым природных пожаров увеличивает концентрацию озона высоко в атмосфере
Основные правила летней тренировки
Как превратить старые книги и журналы в стильный декор для дома

Идеи для декора: используем книги и журналы на полках

1:02
Недвижимость

Большую коллекцию книг и журналов, пылящихся на полках дома, можно превратить в элемент декора.

Идеи для декора: используем книги и журналы на полках
Фото: commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid, CC BY-SA 3.0

По мнению дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости", для этой цели подойдут даже каталоги и записные книжки.

Начнем с самого простого варианта.

Просто расставьте книги на стеллаже или шкафу с стеклянными дверцами. Вы можете сортировать их по размеру или цвету корешков.

Другой вариант — сгруппировать книги по темам: на одну полку поставить книги о путешествиях, на другую — энциклопедии по психологии.

Важно помнить, что пыльные книги не украсят интерьер, поэтому их нужно регулярно протирать.

Если книги истрепались, можно сделать для них самодельные обложки.

Простой способ — вырезать прямоугольники из бумаги и обернуть ими книги. Можно также сделать коллажи, наклеить понравившиеся фотографии, использовать акварель для раскрашивания обложек или скачать трафареты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка

Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.

Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
На каком расстоянии камеры видят нарушения: полезная информация
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат
Благотворительный концерт Полины Гагариной в Лужниках: триумфальное шоу четырех стихий
Благотворительный концерт Полины Гагариной в Лужниках: триумфальное шоу четырех стихий
Последние материалы
Идеи для декора: используем книги и журналы на полках
Что скрывают итальянцы? Топ-5 интересных культурных особенностей
Эти сорта клубники будут плодоносить до самых холодов
Кейт Миддлтон: радостное появление на финале Уимблдона
Как визуально определить состояние моторного масла: три простых метода
Косметолог Кузнецова рассказала про летний уход за жирной кожей
Советы, как побороть тягу к быстрым углеводам
SciAdv: дым природных пожаров увеличивает концентрацию озона высоко в атмосфере
Основные правила летней тренировки
Кувейт объявил об открытии месторождения нефти и попутного газа в Персидском заливе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников