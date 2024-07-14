Как превратить старые книги и журналы в стильный декор для дома

Идеи для декора: используем книги и журналы на полках

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Большую коллекцию книг и журналов, пылящихся на полках дома, можно превратить в элемент декора.

Фото: commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid, CC BY-SA 3.0

По мнению дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости", для этой цели подойдут даже каталоги и записные книжки.

Начнем с самого простого варианта.

Просто расставьте книги на стеллаже или шкафу с стеклянными дверцами. Вы можете сортировать их по размеру или цвету корешков.

Другой вариант — сгруппировать книги по темам: на одну полку поставить книги о путешествиях, на другую — энциклопедии по психологии.

Важно помнить, что пыльные книги не украсят интерьер, поэтому их нужно регулярно протирать.

Если книги истрепались, можно сделать для них самодельные обложки.

Простой способ — вырезать прямоугольники из бумаги и обернуть ими книги. Можно также сделать коллажи, наклеить понравившиеся фотографии, использовать акварель для раскрашивания обложек или скачать трафареты.