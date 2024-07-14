Как превратить старые книги и журналы в стильный декор для дома

Большую коллекцию книг и журналов, пылящихся на полках дома, можно превратить в элемент декора.
По мнению дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости", для этой цели подойдут даже каталоги и записные книжки.
Начнем с самого простого варианта.
Просто расставьте книги на стеллаже или шкафу с стеклянными дверцами. Вы можете сортировать их по размеру или цвету корешков.
Другой вариант — сгруппировать книги по темам: на одну полку поставить книги о путешествиях, на другую — энциклопедии по психологии.
Важно помнить, что пыльные книги не украсят интерьер, поэтому их нужно регулярно протирать.
Если книги истрепались, можно сделать для них самодельные обложки.
Простой способ — вырезать прямоугольники из бумаги и обернуть ими книги. Можно также сделать коллажи, наклеить понравившиеся фотографии, использовать акварель для раскрашивания обложек или скачать трафареты.
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