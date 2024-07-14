Эксперт объясняет, как правильно подобрать постельное белье для вашей спальни

Как выбрать идеальное постельное белье

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прежде чем разобраться, каким должно быть постельное белье, важно отметить, что разношерстные пододеяльники, простыни и наволочки использовать не стоит. По словам дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости", такое белье может испортить интерьер любой спальни.

Фото: Flickr by Liz Lawley, CC BY-SA 2.0

Таким образом, если вы хотите, чтобы ваша спальня выглядела стильно, вам не обойтись без комплектов постельного белья. Универсальным вариантом является однотонное белье в нюдовых оттенках. Оно подходит практически к любому интерьеру и само по себе украшает кровать.

Если же вам хочется создать оригинальную композицию, обратите внимание на комплекты с стильным узором. В тренде сейчас геометрические, абстрактные и растительные орнаменты.

Тем, кто любит белоснежные простыни, не стоит себе отказывать в этом удовольствии. Однако принты лучше выбирать для наволочек и пододеяльников. Помимо эстетики, такое постельное белье имеет еще одно преимущество — оно способно изменить атмосферу в спальне: сегодня это могут быть тропические джунгли, а завтра — морские пейзажи.