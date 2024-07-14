Эксперт объясняет, как правильно подобрать постельное белье для вашей спальни

Прежде чем разобраться, каким должно быть постельное белье, важно отметить, что разношерстные пододеяльники, простыни и наволочки использовать не стоит. По словам дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости", такое белье может испортить интерьер любой спальни.
Таким образом, если вы хотите, чтобы ваша спальня выглядела стильно, вам не обойтись без комплектов постельного белья. Универсальным вариантом является однотонное белье в нюдовых оттенках. Оно подходит практически к любому интерьеру и само по себе украшает кровать.
Если же вам хочется создать оригинальную композицию, обратите внимание на комплекты с стильным узором. В тренде сейчас геометрические, абстрактные и растительные орнаменты.
Тем, кто любит белоснежные простыни, не стоит себе отказывать в этом удовольствии. Однако принты лучше выбирать для наволочек и пододеяльников. Помимо эстетики, такое постельное белье имеет еще одно преимущество — оно способно изменить атмосферу в спальне: сегодня это могут быть тропические джунгли, а завтра — морские пейзажи.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.