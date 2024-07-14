Как выбрать идеальную мебель для вашего интерьера: советы экспертов

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Топ-10 трендов в дизайне интерьера этого года

1:20
Недвижимость

Модные тенденции в дизайне интерьера постоянно меняются, и это имеет свои закономерности. Некогда устаревшие или забытые предметы могут внезапно вернуться в моду.

Топ-10 трендов в дизайне интерьера этого года
Фото: PxHere is licensed under CC0

Однако не стоит ждать, что старые вещи автоматически станут снова актуальными после нескольких модных циклов. Некоторые элементы могут сделать интерьер дешевым и выглядеть безнадежно устаревшим.

Например, мебель. Часто считается, что яркие и вычурные элементы быстрее устаревают. Важно выбирать качественные материалы, чтобы мебель могла прослужить много лет.

Двери также играют важную роль. Классические модели и высококачественные материалы обычно более устойчивы к изменениям моды и служат долго.

Яркие цвета, особенно в текстиле, могут перегружать интерьер, особенно если в комнате уже достаточно ярких элементов. Важно создавать гармоничное общее впечатление.

Старая мебель может быть ценной антиквариатной находкой, но важно отличать её от элементов, которые просто устарели и не соответствуют современным требованиям стиля.

Поэтому включать старые предметы в интерьер стоит только в случае, если они органично вписываются в общую концепцию помещения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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