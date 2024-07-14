Почему квартиры класса люкс в Москве стали лучшим выбором для вложений

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Рынок премиального жилья Москвы: рост продаж на 103% за полгода

Недвижимость

Продажи высококлассного жилья на первичном рынке Москвы за первые полгода 2024 года выросли на 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на отчет агентства недвижимости Whitewill.

Рынок премиального жилья Москвы: рост продаж на 103% за полгода
Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev, CC BY 2.0

В 2023 году было реализовано 990 дорогих объектов недвижимости, в то время как в текущем году этот показатель достиг 2012. Такие изменения не остались незамеченными и в компании-застройщике Capital Group.

Эксперты связывают повышенный интерес к премиальному жилью с увеличением предложения на рынке. С начала 2024 года были представлены такие крупные проекты, как "Тишинский бульвар", "Vesper Кутузовский" и "Дом 7. Даниловский" (Clody). Основатель агентства Kalinka Екатерина Румянцева также указала на возвращение капиталов в Россию как одну из причин роста.

Эксперты отмечают, что недвижимость по-прежнему остается одним из наиболее надежных и высокодоходных инструментов для инвестиций, что стимулировало многих успешных предпринимателей активно приобретать квартиры в премиальном сегменте. Директор по продажам компании Dominanta Антон Конобеевский объясняет, что высококлассные жилые помещения обычно располагаются в очень выгодных местах, что обеспечивает их ликвидность и служит защитой от рисков высокой инфляции в любой экономической обстановке.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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