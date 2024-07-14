Как избавиться от негативной энергии в доме: советы эксперта по фэншуй

Эксперт по фэншуй высказала мнение о деталях интерьера, которые могут негативно сказываться на доме, здоровье и настроении его обитателей.
Ольга Николаева утверждает, что изображения, которыми часто украшают стены квартир и домов, могут влиять на энергетику жилища. Она предупреждает, что не стоит вешать на стены картины с агрессивными и мрачными сюжетами, изображениями свирепых животных, сценами насилия, оружием или черепами.
Эксперт отмечает, что такие изображения могут повлиять не только на энергетику дома, но и на подсознание людей, проживающих в нем, как сообщает телеканал "Москва 24".
Николаева также подчеркивает, что картины с остроконечными скалами и горами могут вызывать трудности и чувство беспокойства. Она советует предпочитать изображения с горами, имеющими округлую форму, идеально — с вершинами, утопающими в зелени трав и лесов.
Эксперт обращает внимание, что изображения погибающих животных, увядших растений и разрушенных построек могут исходить "мертвую" энергетику, а волны и мощные водопады могут внести неспокойствие в жизнь обитателей.
Николаева рекомендует избегать вешать на стены фотографии умерших родственников, так как они, по ее мнению, могут привлечь болезнь. Лучше хранить такие снимки в альбомах, а в день почитания предков можно временно выставить их на стол.
Она подчеркивает, что на стене можно разместить изображения людей, на которых хочется равняться, особенно в северо-западном секторе дома, что, по словам эксперта, будет способствовать гармонии и благополучию.
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