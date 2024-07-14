Король Великобритании покупает элитную недвижимость в Нью-Йорке: все детали нового приобретения

Король Великобритании Карл III приобретает недвижимость в Нью-Йорке.
Согласно информации New York Post, квартира находится на 57-й улице, известной как "улица миллиардеров". За роскошные апартаменты корональный фонд выложил 6,6 миллиона долларов. Пока неизвестно, станут ли они резиденцией монарха, Букингемский дворец отказался комментировать.
Этажность комплекса — 90, а сама квартира расположена на 11-м этаже. Общая площадь кондоминиума составляет 330 квадратных метров, включая три спальни и четыре ванные комнаты. Вход в квартиру ведет через элегантное фойе с каменным полом, откуда открывается доступ в просторную гостиную-столовую. В главной спальне имеется большая гардеробная, а ванная комната отделана белым мрамором, сантехника выполнена из бронзы. В распоряжении будущего владельца также находится 25-метровый бассейн с двумя дорожками, сауна и тренажерный зал. Апартаменты дополнены мезонином с террасой, открывающей великолепный вид на Центральный парк.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.