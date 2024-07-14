Король Великобритании покупает элитную недвижимость в Нью-Йорке: все детали нового приобретения

Британская Корона вложила 6,6 миллиона долларов в новые апартаменты в Нью-Йорке

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Король Великобритании Карл III приобретает недвижимость в Нью-Йорке.

Фото: gg.govt.nz by Канцелярия генерал-губернатора, CC BY 4.0

Согласно информации New York Post, квартира находится на 57-й улице, известной как "улица миллиардеров". За роскошные апартаменты корональный фонд выложил 6,6 миллиона долларов. Пока неизвестно, станут ли они резиденцией монарха, Букингемский дворец отказался комментировать.

Этажность комплекса — 90, а сама квартира расположена на 11-м этаже. Общая площадь кондоминиума составляет 330 квадратных метров, включая три спальни и четыре ванные комнаты. Вход в квартиру ведет через элегантное фойе с каменным полом, откуда открывается доступ в просторную гостиную-столовую. В главной спальне имеется большая гардеробная, а ванная комната отделана белым мрамором, сантехника выполнена из бронзы. В распоряжении будущего владельца также находится 25-метровый бассейн с двумя дорожками, сауна и тренажерный зал. Апартаменты дополнены мезонином с террасой, открывающей великолепный вид на Центральный парк.