Самый доступный дом в Подмосковье за 10 тысяч рублей: что предлагает рынок аренды

Самый доступный дом в Подмосковье за 10 тысяч рублей

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самый экономичный дом в Подмосковье доступен для аренды за 10 тысяч рублей в месяц. Исследование рынка загородной недвижимости в столичном регионе провела инвестиционная компания Garnet, материал которой предоставлен информационному ресурсу "Лента.ру".

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

По данным исследования, лот представляет собой двухэтажный дом площадью 53 квадратных метра в Зарайском городском округе, удаленный от МКАД на 150 километров. К дому прилагается участок земли площадью 4 сотки.

Также в предложении есть вариант аренды 20-метрового деревянного домика за 20 тысяч рублей в месяц, который находится в 10 километрах от МКАД на участке площадью 10 соток.

Если же рассматривать Долгопрудный, то за 70 квадратных метров жилья ежемесячная арендная плата составляет 100 тысяч рублей. В эту стоимость включены все удобства и аренда участка площадью 12 соток.

Самый дорогой вариант — коттедж в деревне Раздоры у Одинцово, который сдают за 8,8 миллиона рублей в месяц. За эту цену арендатор получает усадьбу площадью 1,7 тысячи квадратных метров и 26 соток земли.