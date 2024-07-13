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Как создать лучший интерьер для кошатников, который станет акцентом вашего дома

Как создать интерьер для кошатников

2:32
Недвижимость

Мебель из гладкого велюра — отличный выбор для тех, кто имеет кошек. Об этом рассказала ведущий дизайнер Dantone Home Мария Пустовалова в интервью для РБК.

Как создать интерьер для кошатников
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0

Чтобы избежать царапин, рекомендуется использовать антивандальные ткани. Прочность материала можно проверить, проведя по нему заостренным предметом, например, апельсиновой палочкой для маникюра. Мария также советует выбирать букле — его прессованная структура не позволяет когтям зацепиться за ткань. В предпочтениях дизайнера Екатерины Романовой из сервиса Rerooms вельвет и рогожка: они почти не оставляют следов и не притягивают шерсть. При выборе стоит уделять внимание материалам с добавленными спецпропитками, такими как водоотталкивающие и антистатические.

Приучение кота к когтеточке также важно. Мария предлагает необычное решение — обивку мягким материалом в свободном углу интерьера, например, ковролином, сочетающимся с общим стилем помещения. Это позволит любимцу точить когти и забираться вверх по стене.

Дизайнеры не советуют отказываться от красивых ваз и напольных зеркал из-за присутствия активного питомца в доме. Они рекомендуют выбирать более устойчивые и тяжелые варианты.

Для кошачьего жилища важно заранее организовать удобное место — это первое, к чему привыкнет питомец. "У многих животных есть свое место или домик, где они любят спать. Важно продумать размеры и расположение домика заранее, чтобы избежать проблем в будущем", — подчеркивает основатель "Мастерской Доброковских" Анна Доброковская.

Квартиру можно превратить в игровой комплекс для кошки, установив полки и переходы на стенах. Например, домик-лазалку можно закрепить к шкафу или стеллажу, а на полках разместить матрас-лежанку и игрушки. Для комфортного кормления рекомендуется располагать миски в доступной для кота зоне. Умные поилки и кормушки требуют наличия рядом розеток. Лоток также можно интегрировать в интерьер, выбрав современную модель, которая подключается к канализации и гармонично сочетается с остальным пространством.

Таким образом, при организации интерьера с учетом наличия кошек важно выбирать практичные и стильные решения, которые будут удобны и для вас, и для ваших питомцев.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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