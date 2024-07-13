Как выбрать идеальную кровать: советы для здорового сна

Где и как нельзя ставить кровать в спальне

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кровать является одним из самых важных предметов мебели, так как от её удобства зависит качество сна, а это, в свою очередь, влияет на общее качество жизни.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Человек, который испытывает трудности со сном, часто становится раздражительным и постоянно уставшим, что приводит к постоянному стрессу. Помимо самой кровати, важно учитывать и её местоположение в спальне.

Где не стоит ставить кровать:

Под окном

такое расположение может создавать излишний шум и мешать выработке мелатонина, что ведёт к бессоннице.

такое расположение может создавать излишний шум и мешать выработке мелатонина, что ведёт к бессоннице. Напротив двери

это может вызывать чувство беспокойства из-за ощущения опасности.

это может вызывать чувство беспокойства из-за ощущения опасности. Рядом с радиатором

слишком сухой воздух в этом месте негативно влияет на здоровье и качество сна.

слишком сухой воздух в этом месте негативно влияет на здоровье и качество сна. Под навесом или в нише

такое положение может вызывать чувство тесноты и давления на психику.

такое положение может вызывать чувство тесноты и давления на психику. В углу комнаты

угловое расположение может также создавать ощущение стесненности.

угловое расположение может также создавать ощущение стесненности. Напротив зеркала

это может вызвать чувство беспокойства из-за отражения и влияния на энергетику.

Наилучшим вариантом является размещение кровати вдоль стены. Это способствует созданию ощущения уюта и защищённости, сохраняя при этом циркуляцию воздуха, что важно для здорового сна.