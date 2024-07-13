Как выбрать идеальную кровать: советы для здорового сна

Кровать является одним из самых важных предметов мебели, так как от её удобства зависит качество сна, а это, в свою очередь, влияет на общее качество жизни.
Человек, который испытывает трудности со сном, часто становится раздражительным и постоянно уставшим, что приводит к постоянному стрессу. Помимо самой кровати, важно учитывать и её местоположение в спальне.
Где не стоит ставить кровать:
Наилучшим вариантом является размещение кровати вдоль стены. Это способствует созданию ощущения уюта и защищённости, сохраняя при этом циркуляцию воздуха, что важно для здорового сна.
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