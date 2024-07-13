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Как выбрать идеальную кровать: советы для здорового сна

Где и как нельзя ставить кровать в спальне

1:20
Недвижимость

Кровать является одним из самых важных предметов мебели, так как от её удобства зависит качество сна, а это, в свою очередь, влияет на общее качество жизни.

Где и как нельзя ставить кровать в спальне
Фото: PxHere is licensed under CC0

Человек, который испытывает трудности со сном, часто становится раздражительным и постоянно уставшим, что приводит к постоянному стрессу. Помимо самой кровати, важно учитывать и её местоположение в спальне.

Где не стоит ставить кровать:

  • Под окном
    такое расположение может создавать излишний шум и мешать выработке мелатонина, что ведёт к бессоннице.

  • Напротив двери
    это может вызывать чувство беспокойства из-за ощущения опасности.

  • Рядом с радиатором
    слишком сухой воздух в этом месте негативно влияет на здоровье и качество сна.

  • Под навесом или в нише
    такое положение может вызывать чувство тесноты и давления на психику.

  • В углу комнаты
    угловое расположение может также создавать ощущение стесненности.

  • Напротив зеркала
    это может вызвать чувство беспокойства из-за отражения и влияния на энергетику.

Наилучшим вариантом является размещение кровати вдоль стены. Это способствует созданию ощущения уюта и защищённости, сохраняя при этом циркуляцию воздуха, что важно для здорового сна.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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