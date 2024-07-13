Почему не стоит дробить помещения на отдельные секции: экспертный анализ

С течением времени тренды меняются, и то, что было в моде пару лет назад, сегодня уже утратило актуальность.
По мнению эксперта из сетевого издания "БелНовости", дизайнера Юлии Тычино, одним из приемов оформления интерьера, которым стоит отказаться, является разделение пространства на отдельные помещения.
При выборе квартиры многие предпочитают помещения с открытой планировкой, что позволяет в будущем трансформировать их, добавляя стены и двери, чтобы каждый член семьи имел свой уголок.
Однако часто такое разделение ведет к потере общей гармонии пространства, усложняя его восприятие и воздух.
Специалисты советуют рассмотреть альтернативный подход: объединять пространства без лишних перегородок.
Сегодня на пике популярности просторные помещения, которые можно организовать правильным зонированием.
Если вы столкнулись с подобной проблемой, можно рассмотреть следующие решения:
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