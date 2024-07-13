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Секреты японского дизайна: как минимализм делает маленькие квартиры просторными и стильными

Дизайнер рассказал про 3 хитрости японского интерьера

1:37
Недвижимость

Многие люди, увлеченные дизайном интерьера, поражаются, насколько изящно оформлены японские квартиры.

Дизайнер рассказал про 3 хитрости японского интерьера
Фото: flickr.com by ZacharyOakes, CC BY-SA 2.0

Жилье в Японии часто стоит дорого, поэтому размеры квартир обычно скромные.

Тем не менее дизайнерам удается не только стильно обустроить маленькое жилье, но и избежать ощущения тесноты и перегруженности.

В чем же заключаются их секреты?

Многофункциональность
Мало кто знает, что в японских интерьерах редко используются обычные кровати, занимающие много места. Вместо них популярны матрасы, которые легко скрываются после использования.

Этот подход доступен каждому: существуют кровати, интегрированные в шкафы или другую мебель, что экономит пространство.

Осознанность в выборе элементов интерьера
Это качество, без сомнения, стоит усвоить, подчеркивает Юлия Тычино, эксперт издания "БелНовости". Японцы очень внимательно относятся к каждой детали, так как излишняя декорация может "загрязнить" интерьер.

Если вы стремитесь к такому же минимализму, избавьтесь от мелких сувениров, которые могут испортить общий вид помещения. Каждая вещь должна быть функциональной, удобной и качественной.

Идеальная система хранения
Чтобы маленькая квартира выглядела чисто, просторно и уютно, необходима эффективная система хранения.

Для этого используются специальные шкафы, которые легко вписываются в доступные ниши и помогают убрать все необходимые предметы из виду.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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