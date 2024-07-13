Путин подписал закон о повышении налогов на дорогостоящую недвижимость и земельные участки

Путин поднял налоги на дорогие участки и недвижимость

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вводит ряд новшеств, включая увеличение налоговой нагрузки на дорогостоящие недвижимость и земельные участки с 2025 года. Изменения в Налоговый кодекс направлены на усовершенствование налоговой системы России, особенно в части налогообложения недвижимого имущества и земельных участков с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей каждый.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Максимальные ставки налога на имущество организаций и физических лиц для таких объектов увеличены с 2% до 2,5%, а ставки земельного налога — с 0,3% до 1,5%.

На региональном уровне устанавливаются конкретные ставки налогов на имущество организаций и физических лиц, а в Налоговом кодексе установлены лишь максимальные значения, которые не могут быть превышены местными властями.

Закон также удваивает некоторые государственные пошлины, включая те, что взимаются за внесение изменений в записи Единого госреестра недвижимости о правах на недвижимость, за регистрацию изменений или расторжения договоров аренды, а также за государственную регистрацию перехода права собственности в связи с реорганизацией юридического лица.

Размеры пошлин также увеличиваются для различных процедур, таких как внесение изменений в регистрационную запись об ипотеке, госрегистрация смены залогодержателя и уступки прав по ипотеке, а также регистрация договоров участия в долевом строительстве и прав на земельные участки.

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены особые сроки.