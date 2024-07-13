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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз за $68 млн

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают особняк в Беверли-Хиллз за $68 мл

1:24
Недвижимость

Певица и актриса Дженнифер Лопес и ее муж, актер Бен Аффлек, приняли решение выставить на продажу свой особняк в Калифорнии. Дом, расположенный в Беверли-Хиллз, появился на рынке за $68 млн, сообщает Mansion Global. Недвижимость находится рядом с престижным отелем Beverly Hills и всего в 20 минутах езды от частного аэропорта Van Nuys.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают особняк в Беверли-Хиллз за мл
Фото: PxHere is licensed under CC0

Общая площадь двухэтажного особняка составляет 4,3 тыс. квадратных метров. В нем расположены 12 спален и 24 ванные комнаты. В доме также есть домашний кинотеатр, бассейн, винный погреб, массажный кабинет, сауна, маникюрный салон и парикмахерская.

На территории участка есть гостевой пентхаус площадью 464,5 квадратных метров. Кроме того, оборудован крытый спортивный комплекс с тренажерным залом, боксерским рингом, площадкой для баскетбола, игровой комнатой и баром. На участке также находится гараж на 12 автомобилей и открытая парковка на 80 автомобилей.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приобрели этот особняк в 2022 году за $60,85 млн.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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