Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мультфильм "Головоломка 2" заработал более 1,275 миллиарда долларов
Крым теряет популярность среди туристов
Новые требования к тормозным системам: что нужно знать водителям
Володин: США потеряли экономическое лидерство
Эксперты ответили, как похудеть за месяц
Владимир Сычев: от "Ералаша" до звёздных ролей в кино
Искусственный интеллект в играх: от обещаний к реальности
Учёные предупреждают о резком росте числа людей с близорукостью
Умеют ли коты обижаться: список самых своенравных пород
Новые штрафы за борщевик: как это затронет регионы России

Новые штрафы за борщевик введены

1:29
Недвижимость

Депутаты предложили ввести новые штрафы за недостаточные меры по уничтожению опасного сорняка. По инициативе депутатов от ЛДПР, если на землях, находящихся в собственности регионов, будет обнаружен борщевик, губернаторы будут подлежать штрафу в размере до 50 тыс. рублей.

Новые штрафы за борщевик введены
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

В настоящее время действующее законодательство предусматривает штрафы за борщевик Сосновского только для граждан, не распространяя ответственность на государственные органы.

Также предложено обязать власти регионов проводить мероприятия по защите земель населенных пунктов от распространения ядовитых сорняков. Главы регионов, игнорирующие эту обязанность, могут быть оштрафованы в размере от 20 до 50 тыс. рублей. Поправки будут внесены в Земельный кодекс и КоАП РФ.

Борщевик Сосновского — это опасное сорное растение, сок которого токсичен и может вызвать серьезные ожоги при контакте с кожей. Ядовитыми являются его листья, стебли и плоды, содержащие вещества, усиливающие чувствительность кожи к ультрафиолету. Соприкосновение с растением может привести к ожогам.

Напомним, что за выращивание некоторых растений на дачных участках предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность, как, например, за выращивание ипомеи трехцветной, популярного садового цветка.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.

Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Какие цветы стоит посадить в июле
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Последние материалы
Мультфильм "Головоломка 2" заработал более 1,275 миллиарда долларов
В Китае заявили о зависти финнов из-за российской древесины
Новые штрафы за борщевик введены
Крым теряет популярность среди туристов
Новые требования к тормозным системам: что нужно знать водителям
Володин: США потеряли экономическое лидерство
Эксперты ответили, как похудеть за месяц
Владимир Сычев: от "Ералаша" до звёздных ролей в кино
Искусственный интеллект в играх: от обещаний к реальности
Учёные предупреждают о резком росте числа людей с близорукостью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников