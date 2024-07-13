Новые штрафы за борщевик: как это затронет регионы России

Новые штрафы за борщевик введены

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Депутаты предложили ввести новые штрафы за недостаточные меры по уничтожению опасного сорняка. По инициативе депутатов от ЛДПР, если на землях, находящихся в собственности регионов, будет обнаружен борщевик, губернаторы будут подлежать штрафу в размере до 50 тыс. рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

В настоящее время действующее законодательство предусматривает штрафы за борщевик Сосновского только для граждан, не распространяя ответственность на государственные органы.

Также предложено обязать власти регионов проводить мероприятия по защите земель населенных пунктов от распространения ядовитых сорняков. Главы регионов, игнорирующие эту обязанность, могут быть оштрафованы в размере от 20 до 50 тыс. рублей. Поправки будут внесены в Земельный кодекс и КоАП РФ.

Борщевик Сосновского — это опасное сорное растение, сок которого токсичен и может вызвать серьезные ожоги при контакте с кожей. Ядовитыми являются его листья, стебли и плоды, содержащие вещества, усиливающие чувствительность кожи к ультрафиолету. Соприкосновение с растением может привести к ожогам.

Напомним, что за выращивание некоторых растений на дачных участках предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность, как, например, за выращивание ипомеи трехцветной, популярного садового цветка.