Три города России опережают Москву по обеспеченности торгцентрами

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Екатеринбург лидирует по обеспеченности торговыми центрами

2:16
Недвижимость

По обеспеченности торговыми центрами среди российских городов-миллионников лидируют Екатеринбург, Краснодар и Самара. Москва занимает четвертую строчку в рейтинге, сообщили аналитики консалтинговой компании Nikoliers. Эксперты ожидают, что через полтора года этот разрыв усилится.

Екатеринбург лидирует по обеспеченности торговыми центрами
Фото: flickr.com by Gennady Grachev from Moscow, Russia, CC BY 2.0

По итогам первого полугодия первое место по обеспеченности торговыми центрами занял Екатеринбург. В городе на 1 тыс. жителей приходится 846 кв. м торговых площадей. По прогнозу компании, к концу года их объем вырастет до 877 кв. м. Екатеринбург удерживает лидерство с 2021 года.

На втором месте — Краснодар, где на 1 тыс. горожан приходится 785 кв. м торговых площадей. К концу года обеспеченность торговыми центрами вырастет до 811 кв. м. В 2023 году город занимал третью строчку в рейтинге.

Самара опустилась со второй на третью строчку. Здесь на тысячу жителей приходится 720 кв. м торговых площадей. К концу 2024 года этот показатель вырастет до 756 кв. м.

Москва находится на четвертом месте в рейтинге. На тысячу жителей в столице приходится 635 кв. м торговых площадей. Ожидается, что к концу года обеспеченность торговыми центрами достигнет 650 кв. м на 1 тыс. человек.

В топ-10 городов с наилучшей обеспеченностью торговыми площадями также вошли Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж и Казань.

Всего в российских городах-миллионниках до конца этого года планируется сдать в эксплуатацию 867,8 тыс. кв. м торговых центров. По прогнозу Nikoliers, ввод будет почти вдвое меньше заявленного — 430 тыс. кв. м. Это связано с тем, что ввод части проектов будет отложен.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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