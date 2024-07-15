Какие документы помогут в суде против заливших квартиру соседей

Определённые доказательства ущерба от затопления квартиры законом не установлены

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Законом не установлен какой-то определённый перечень доказательств для суда по взысканию ущерба с заливших вашу квартиру соседей, сообщил "Российской газете" юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов.

Фото: ВК правительства Санкт-Петербурга

В связи с этим надо собирать максимально много доказательств ущерба — от фото потопа до чеков по оплате услуг ликвидации его последствий.

Кроме того, стоит попросить мастеров, которые будут этим заниматься, составить акт выполненных работ с указанием повреждений и затрат на их устранение, посоветовал эксперт.

"Представляется, что этого и связанных с ним доказательств (чек об оплате, счёт и пр.) будет достаточно для возмещения убытков через суд. Конечно, при условии, если траты являются обоснованными и в целом соответствуют рыночным ценам", — заключил он.