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Продление семейной ипотеки не приведёт к бурному росту строительства частных домов

ДОМ.РФ обещал выдачу 10 тысяч семейных ипотек на ИЖС до конца года

1:58
Недвижимость

Семейная ипотека весьма востребована для кредитования индивидуального жилищного строительства, доложил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс на выставке-фестивале загородной недвижимости Open Village.

ДОМ.РФ обещал выдачу 10 тысяч семейных ипотек на ИЖС до конца года
Фото: Pix4free is licensed under Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported

"За первое полугодие 2024 года на строительство частных домов было оформлено порядка 86 тысяч кредитов относительно 37,2 тысячи за аналогичный период 2023 года. При этом практически каждый третий кредит на ИЖС в этом году был выдан именно по программе "Семейной ипотеки". Всего же с момента запуска программы с её помощью начали строительство частного дома более 63 тысяч российских семей", — уточнил он.

"Рынку потребуется некоторый период на адаптацию к новым условиям "Семейной ипотеки", и мы не ожидаем взрывного роста выдачи кредитов на ИЖС по ней. По нашим оценкам, во втором полугодии 2024 года по программе будет дополнительно выдано порядка 10 тысяч кредитов на указанные цели. Важно, что принятыми изменениями повышается социальность и адресность, нивелируются финансовые риски граждан от действий недобросовестных строителей", — добавил директор Развития жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков.

Построить дом на средства семейной ипотеки можно в любом регионе России, но только в рамках договора участия в долевом строительстве по федеральному закону № 214-ФЗ или договора подряда с использованием счета эскроу.

С 1 марта эскроу станет обязательным в ИЖС по договору подряда. Для поддержки этого механизма ДОМ.РФ совместно с крупнейшими банками запускает программу субсидирования кредитов по ставке 1%.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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