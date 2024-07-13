Как массовая удалёнка изменила строящуюся недвижимость

Новое жильё кардинально изменилось в расчёте на удалёнщиков и фрилансеров, особенно после пандемии. Как именно, на примере Санкт-Петербурга рассказал "Стройгазете" директор агентства недвижимости "ПРАЙД ГРУПП" Алексей Бондарев.
В крайне популярных в Северной столице студиях стали выделять рабочую зону, пояснил он. Во многих ЖК появились коворкинги. Большее внимание уделяется стабильному интернету, шумоизоляции, наличию кофеен поблизости и зон отдыха на крыше.
"Цены на жильё в домах с рабочими пространствами и дополнительными удобствами могут быть на 10-15% выше базовых цен района. Однако для многих покупателей это оправданные расходы, особенно для тех, кто работает удалённо и ценит удобства на территории дома", — подчёркивается в материале.
По словам Бондарева, наличием коворкинга в ЖК интересуются около 20% покупателей жилплощади. Он уверен, что эта доля будет только расти.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.