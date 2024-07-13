Покупатели новостроек не позарятся на "вторичку" — им не важна справедливая цена жилья

Риелтор Шлома усомнился в перетоке на вторичный рынок из-за отмены льготной ипотеки

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Завершение программы льготной ипотеки не приведёт к перетоку спроса на вторичный рынок, считают в аналитическом центре "ИНКОМ-Недвижимость". Подготовленный им прогноз изучила "Стройгазета" в пятницу.

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"На этих рынках разные покупатели с разной мотивацией. Клиенты вторичного рынка обычно имеют в арсенале квартиру и проводят альтернативную сделку — кредит им требуется не всегда, и, как правило, они берут не очень крупные суммы для доплаты, — объясняет директор направления "Вторичный рынок" компании Сергей Шлома. — Большинство из тех, кто выбирает новостройки, в первую очередь волнует ежемесячный ипотечный платёж, который они способны осилить. Им не так уж важно, какова справедливая цена этой квартиры, и за какую её можно продать при необходимости".

По его мнению, такие покупатели будут дожидаться новых льготных программ.

На вторичном же рынке, где никаких льготных программ нет и не предвидится, царит затишье. "В таких условиях многие продавцы предпочитают вместо уменьшения цен временно снять свои объекты с реализации, поэтому предложение не успевает накапливаться, а стоимость квартир сохраняется", — заметил эксперт.

Он уверен, однако, что цены пойдут вниз и призвал дождаться осени.

"Застой не может длиться вечно, поэтому снижение стоимости неизбежно", — заключил риелтор.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков допустил снижение стоимости жилья до 40%.