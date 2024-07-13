Экспертные советы: как сэкономить на ремонте с помощью кафеля

Как сэкономить на ремонте с помощью кафеля

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вам беспокоит возможное влияние ремонта на ваш бюджет, не стоит паниковать.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Согласно Юлии Тычино, эксперту издания "БелНовости", существует несколько способов сократить затраты на ремонтные работы, особенно на отделочных материалах. Одним из самых дорогих материалов является плитка, о которой мы сегодня поговорим.

Первый способ экономии заключается в том, чтобы облицовывать в ванной комнате не всю стену, а только участки, которые подвергаются воздействию воды. Если это вам не подходит, можно рассмотреть покупку плитки со скидкой.

Часто на распродажах можно найти разнообразные кафельные коллекции, что также является вариантом экономии. К тому же, можно экспериментировать с комбинацией различных плиток, проявляя фантазию и создавая уникальное интерьерное решение. Важно при этом не переусердствовать с креативом, чтобы санузел гармонично вписывался в общий интерьер.