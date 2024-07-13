Текстиль vs кожа: как выбрать идеальный диван — советы от эксперта

Некоторые элементы интерьера могут придать квартире устаревший и неэстетичный вид.
По мнению эксперта Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости", к таким элементам относится диван с обивкой из кожи или ее заменителя. В прошлом подобная мебель считалась символом роскоши, однако сегодня ее ассоциации скорее связаны с офисными интерьерами, а не с домашним уютом.
Кроме того, кожаная мебель, будь то настоящая или синтетическая, часто неудобна в использовании. Она не способна поддерживать комфортную температуру — зимой не согревает, а летом прилипает к телу.
Таким образом, возникает вопрос: стоит ли переплачивать за предметы, которые приносят лишь дискомфорт?
Эксперт рекомендует обратить внимание на мягкие текстильные материалы, которые приятны на ощупь и создают уют в доме. Также стоит рассмотреть материалы с эффектом "антикоготь" для тех, кто обеспокоен возможными повреждениями от домашних животных.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.