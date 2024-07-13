Текстиль vs кожа: как выбрать идеальный диван — советы от эксперта

Текстиль vs кожа: что выбрать для уюта в вашем доме

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Некоторые элементы интерьера могут придать квартире устаревший и неэстетичный вид.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

По мнению эксперта Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости", к таким элементам относится диван с обивкой из кожи или ее заменителя. В прошлом подобная мебель считалась символом роскоши, однако сегодня ее ассоциации скорее связаны с офисными интерьерами, а не с домашним уютом.

Кроме того, кожаная мебель, будь то настоящая или синтетическая, часто неудобна в использовании. Она не способна поддерживать комфортную температуру — зимой не согревает, а летом прилипает к телу.

Таким образом, возникает вопрос: стоит ли переплачивать за предметы, которые приносят лишь дискомфорт?

Эксперт рекомендует обратить внимание на мягкие текстильные материалы, которые приятны на ощупь и создают уют в доме. Также стоит рассмотреть материалы с эффектом "антикоготь" для тех, кто обеспокоен возможными повреждениями от домашних животных.