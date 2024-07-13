Как преобразить арендуемое жилье: интерьерные трюки

Как сделать арендуемое жилье более уютным

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аренда жилья становится все более популярной, так как многим требуется много лет, чтобы купить свою собственную квартиру.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Не каждый может чувствовать себя комфортно в "чужом" жилье.

Тем не менее, можно сделать арендуемое жилье более уютным без больших затрат.

Вот несколько советов, на которые стоит обратить внимание:

Уделите внимание текстилю

Инвестиции в качественный текстиль, такие как постельное белье и мягкие пледы, оправдают себя, так как тактильные ощущения способствуют созданию уюта.

Инвестиции в качественный текстиль, такие как постельное белье и мягкие пледы, оправдают себя, так как тактильные ощущения способствуют созданию уюта. Играйте светом

Для улучшения освещения в арендуемом жилье можно использовать настольные лампы или торшеры, которые помогут создать уютную атмосферу вечером, не требуя изменений в основной проводке.

Для улучшения освещения в арендуемом жилье можно использовать настольные лампы или торшеры, которые помогут создать уютную атмосферу вечером, не требуя изменений в основной проводке. Украсьте деталями

Если владелец жилья не разрешает вешать картины, можно использовать арт-объекты на полках или книжных шкафах. Кроме того, растения помогут сделать интерьер более живым и улучшат качество воздуха, а при переезде их легко с собой взять.

Эти простые шаги позволят сделать арендованное жилье более персональным и комфортным, несмотря на его временный характер.