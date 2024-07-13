Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Владислав Жемчугов предупредил о смертельной опасности самолечения поноса
Как улучшить состояние век: массаж, тейпирование и мезотерапия
Екатеринбург лидирует по обеспеченности торговыми центрами
Безвизовый режим привлёк более 146 тысяч туристов в Хайнань за полгода
Дело против Алека Болдуина закрыто: актера оправдали в суде
Способы снижения расхода топлива на автомобилях с автоматической коробкой передач
Треть российских геймеров переводят дружбу из игр в оффлайн
Какую собаку заводить пожилому человеку?
Учёные обнаружили захоронение шамана в Севастополе
Как преобразить арендуемое жилье: интерьерные трюки

Как сделать арендуемое жилье более уютным

1:16
Недвижимость

Аренда жилья становится все более популярной, так как многим требуется много лет, чтобы купить свою собственную квартиру.

Как сделать арендуемое жилье более уютным
Фото: PxHere is licensed under CC0

Не каждый может чувствовать себя комфортно в "чужом" жилье.

Тем не менее, можно сделать арендуемое жилье более уютным без больших затрат.

Вот несколько советов, на которые стоит обратить внимание:

  • Уделите внимание текстилю
    Инвестиции в качественный текстиль, такие как постельное белье и мягкие пледы, оправдают себя, так как тактильные ощущения способствуют созданию уюта.

  • Играйте светом
    Для улучшения освещения в арендуемом жилье можно использовать настольные лампы или торшеры, которые помогут создать уютную атмосферу вечером, не требуя изменений в основной проводке.

  • Украсьте деталями
    Если владелец жилья не разрешает вешать картины, можно использовать арт-объекты на полках или книжных шкафах. Кроме того, растения помогут сделать интерьер более живым и улучшат качество воздуха, а при переезде их легко с собой взять.

Эти простые шаги позволят сделать арендованное жилье более персональным и комфортным, несмотря на его временный характер.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.

Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Какие цветы стоит посадить в июле
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Последние материалы
СК "СОГАЗ" выплатит страховую выплату за упавший в Подмосковье самолёт Superjet-100
Эффективный вечерний уход за кожей: секреты сияющего утреннего вида
Новый теракт сионистов в Секторе Газа: массовые жертвы при авиаударе по Хан-Юнису
Первые Олимпийские игры по киберспорту пройдут в... Саудовской Аравии!
Как сделать арендуемое жилье более уютным
Статья "Вооружённый мятеж" не будет инкриминирована, если мятежники сдались заранее
Как защитить дачный участок от клещей и обезопасить себя от укусов
Джордж Клуни призвал Джо Байдена покинуть предвыборную гонку
Грузия планирует стать новым центром лакшери-туризма
Акции Tesla упали на 10% после заявления о роботакси
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников