Найден самый выгодный тип недвижимости для инвестиций в Москве

Риелтор Левченко призвал инвесторов присмотреться к нежилым помещениям в новостройках

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Один из самых выгодных типов недвижимости для инвестиций в Москве — нежилые помещения в новостройках, считает основатель и руководитель агентства коммерческой недвижимости Invest 7 Егор Левченко.

Фото: Управа района Раменки города Москвы by mos.ru, PDM

"Застройщики в основном выстраивают единую ценовую политику по всему жилому комплексу и не так сильно дифференцируют цены на коммерческие площади от блока к блоку. В итоге в сегменте постоянно появляются высоколиквидные помещения в новых ЖК, доступные для инвесторов", — объяснил он РИАМО.

По расчётам собеседника издания, покупка такого объекта за 1,5-2 года до завершения стройки с перепродажей после ввода комплекса в эксплуатацию принесёт 15-20% прибыли.

"Классикой на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость считаются торговые помещения с сетевыми арендаторами из числа продуктовых сетей, аптек, алкомаркетов. Они ликвидны и с точки зрения перепродажи, и получения дохода от сдачи в наём. Покупка подобного объекта в формате готового арендного бизнеса, по нашим данным, в среднем приносит 10-12% годовых прибыли", — добавил эксперт.

РБК ранее сообщила о подорожании аренды таких площадей на 15% с начала года.