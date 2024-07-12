В 150 километрах от МКАД нашли самый дешёвый в Подмосковье дом в аренду

Самый дешёвый в Подмосковье дом в аренду сдают за 10 тысяч рублей

Самый дешёвый в Подмосковье дом в аренду сдают за 10 тысяч рублей в месяц, пишет в пятницу "Лента.ру", в распоряжении которой оказался составленный инвестиционной компанией Garnet рейтинг.

Фото: Freepik is licensed under CC0

Топ-3 самых дешёвых объектов:

двухэтажный дом площадью 53 квадратных метра на четырёх сотках земли в Зарайском городском округе в 150 километрах от МКАД — 10 тысяч рублей в месяц, 20-метровый деревянный домик на участке 10 соток в 10 километрах от МКАД — 20 тысяч, 70-метровый дом с удобствами на 12 сотках в Долгопрудном — 100 тысяч рублей.

Самой дорогой признана усадьба в Раздорах Одинцовского района, представляющая собой дворец размером 1,7 тысячи квадратных метров на участке 26 соток — её можно снять за 8,8 миллиона рублей в месяц.