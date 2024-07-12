Инвестор недвижимость Москвы описал охвативший столичную недвижимость анабиоз

Спрос на готовое жильё в Москве снизился втрое, сообщил "Ленте.ру" генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков.
По завершении льготной ипотеки рынок недвижимости Мосвкы и области впал в анабиоз, констатировал он.
"Спрос на покупку существенно упал, уменьшившись более чем в три раза. Это связано с общим летним спадом активности и ожиданием будущих изменений", — объяснил собеседник издания.
Какие-то объекты дорожают, какие-то — незначительно дешевеют, а в целом цены стабилизирует то, что большую часть квартир продают хозяева, а не агентства, добавил он.
По прогнозам эксперта, ситуация может измениться с осени.
Схожую картину ранее нарисовала "Стройгазета".
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