Инвестор недвижимость Москвы описал охвативший столичную недвижимость анабиоз

Спрос на готовое жильё в Москве снизился втрое, подсчитал инвестор Летенков

Спрос на готовое жильё в Москве снизился втрое, сообщил "Ленте.ру" генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура, PDM

По завершении льготной ипотеки рынок недвижимости Мосвкы и области впал в анабиоз, констатировал он.

"Спрос на покупку существенно упал, уменьшившись более чем в три раза. Это связано с общим летним спадом активности и ожиданием будущих изменений", — объяснил собеседник издания.

Какие-то объекты дорожают, какие-то — незначительно дешевеют, а в целом цены стабилизирует то, что большую часть квартир продают хозяева, а не агентства, добавил он.

По прогнозам эксперта, ситуация может измениться с осени.

Схожую картину ранее нарисовала "Стройгазета".