Новый стандарт приемки и эксплуатации деревянных домов: революция на рынке строительства

Ассоциация деревянного домостроения внедряет новый стандарт

2:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ассоциация деревянного домостроения разработала новый стандарт для приемки и эксплуатации деревянных домов, сообщает "Российская газета". Эксперты утверждают, что введение такого стандарта решит множество проблем, существующих на рынке загородного строительства.

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Стандарт представляет собой универсальное руководство по строительству и эксплуатации низкоэтажных домов с использованием деревянных конструкций. Он включает образец акта приемки построенного дома, инструкции по уходу за зданием, ссылки на соответствующие стандарты ГОСТ, а также критерии оценки качества домов. В документе прописаны детали: от требований к отделке и установке отопления до размещения вентиляционных систем и заливки полов.

Генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Анна Фукс отмечает, что отсутствие стандартов при строительстве деревянных домов ведет к многочисленным проблемам. Она уверена, что новый стандарт защитит застройщиков от недобросовестных потребителей и избавит от ситуаций, когда владельцы домов не следят за их состоянием или допускают технические неисправности.

Ассоциация планирует предложить этот стандарт в качестве основы для федерального уровня приемки и эксплуатации деревянных домов. На данный момент он функционирует как внутренний стандарт организации, доступный застройщикам и потребителям.

Вячеслав Котлов, руководитель строительной компании HalleHouse, уверен, что новый стандарт приемки домов спасет рынок загородного строительства. Он подчеркивает, что этот стандарт защитит клиентов от некомпетентных исполнителей и мошенников-застройщиков, а также обезопасит подрядчиков от необоснованных жалоб потребителей. Введение стандарта сделает рынок более прозрачным, утверждает эксперт.

Тимур Дасаев, креативный директор СК "Дачный Сезон", уверен, что стандартизация обеспечит долговечность и безопасность деревянных домов. Он убежден, что разработка качественных нормативов позволит избежать распространенных ошибок и повысит доверие к деревянному домостроению.