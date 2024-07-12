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Дом, которого нет: в Саратовской области мужчина потребовал компенсацию за квартиру в несуществующем доме

В Саратовской области мужчина получил квартиру в здании, которого нет

2:01
Недвижимость

В Саратовской области мужчина получил квартиру в здании, которое обрушилось в 2000 году, и затем потребовал компенсацию. Решение по этому делу принял Первый кассационный суд общей юрисдикции.

В Саратовской области мужчина получил квартиру в здании, которого нет
Фото: Flickr by Daniel Chodusov, CC BY-ND 2.0

В 2013 году мужчина получил квартиру по договору дарения в здании, которое уже не существовало с 2000 года. В 2007 году участок, на котором стоял разрушенный дом, был передан в аренду физическим лицам по решению комитета по управлению имуществом Саратовской области. На месте разрушенного здания был построен административно-торговый комплекс.

В 2022 году владелец квартиры подал в судский иск против арендаторов участка и городской администрации. Он требовал признать новое здание самостроем, разрушить торговый комплекс, а если это невозможно, предоставить ему другую квартиру равной стоимости или компенсировать её рыночную стоимость.

Суд первой инстанции выяснил, что многоквартирный дом, где находилась квартира, не признан аварийным и не подлежал сносу. Администрация города не начинала процедуру сноса дома, а новое здание не было построено без разрешения. На момент получения права собственности истец фактически не имел объекта. Следовательно, не возникло права на компенсацию за жильё.

Суд пришел к выводу, что мужчина должен был осознать нарушение своих прав на момент заключения договора дарения, однако обратился в суд лишь спустя восемь лет. Исковая давность истекла, поэтому его требования не удовлетворили. Апелляционная инстанция поддержала это решение, отметив отсутствие доказательств того, что предыдущий владелец и сам истец стремились бережно сохранить имущество.

Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил выводы нижестоящих судов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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