В Москве с начала года было открыто почти 600 новых кафе и ресторанов

За последние полгода в Москве значительно увеличилось количество кафе и ресторанов. По данным официального сайта мэра и правительства Москвы, за этот период было открыто почти 600 новых заведений.
Как сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, к концу первого полугодия 2024 года в столице функционировало более 22 тыс. кафе и ресторанов. Он отметил, что с 2010 года количество заведений общепита в городе увеличилось почти в три раза. В настоящее время количество посадочных мест в кафе и ресторанах Москвы превышает 850 тыс.
Департамент также сообщил, что за январь-июнь текущего года количество новых открытых кафе и ресторанов увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики компании NF Group отметили, что благодаря открытию летних веранд вместимость заведений на главных гастрономических улицах столицы возросла на 20% с начала сезона. Их исследование также показало, что в этом году летние веранды появились в 180 заведениях, что привело к увеличению количества посадочных мест на 5,4 тыс.
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