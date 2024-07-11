Срок продажи "вторички" в Москве вырос до 70-72 дней

Спрос на "вторичку" в Москве снижается

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продажи готовой недвижимости в Москве замедлились, увеличившись сроки экспозиции объектов, сообщили в агентстве недвижимости "PRO ОБМЕН". По данным, опубликованным на портале "Лента.ру", если в декабре 2023 года на продажу вторичного жилья уходило около 40-45 дней, то к июню 2024 года этот период вырос до 70-72 дней, что почти в два раза больше. Эксперты объясняют такое замедление ростом ключевой ставки и стремлением заемщиков, взявших кредиты по более выгодным условиям, быстро завершить сделки. В результате количество сделок и авансов в первом полугодии сократилось на примерно 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а по сравнению с вторым полугодием 2023 года — на 35-45 процентов.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура, CC0

Ассортимент готовых квартир и их цены продолжают расти: с февраля по июнь количество лотов увеличилось с 49,3 тысяч до 58 тысяч, а цены выросли с 288,1 до 298,74 тысячи рублей за квадратный метр. Средняя стоимость объектов возросла на 14,6 процента по сравнению с июнем прошлого года. Однако специалисты отмечают, что этот рост не отражает реальную динамику рынка, поскольку основным фактором стало вымывание с рынка более доступных предложений, что искусственно подняло средние цены.

Аналитики оценивают текущее положение на рынке как удовлетворительное: хотя число сделок сократилось, оно не резко упало. Ситуацию стабилизируют альтернативные сделки, где собственники продают квартиры, чтобы приобрести новое жилье с небольшой доплатой. Ипотечные сделки также остаются популярными, часто с надеждой на их рефинансирование в будущем.