Экспертные советы: как выбрать паркет высокого качества для вашего дома

Как выбрать идеальный паркет: советы эксперта

Выбор напол—ного покрытия представляет собой сложную задачу для любого владельца квартиры, начинающего ремонт. При выборе нужно учитывать множество аспектов, таких как внешний вид, долговечность, гипоаллергенность и другие.

Фото: mos.ru by Мосжилинспекция, PDM

Паркет отличается всеми перечисленными качествами и является не только эстетичным и экологически чистым материалом, но и приятным на ощупь.

Юлия Тычино, эксперт издания "БелНовости", предложила общие рекомендации для потребителей, рассматривающих покупку паркета.

Необычайно, однако качество паркета можно оценить, включая по его запаху — он должен испускать только приятный аромат древесины.

Также важно оценить толщину верхнего слоя паркета при покупке, поскольку это напрямую влияет на его долговечность.

Доски не должны иметь трещин, сколов, пустот, следов клея или других дефектов — их наличие может свидетельствовать о низком качестве продукции.

Перед окончательным выбором необходимо убедиться, что у продавца есть сертификаты качества на паркет, подтверждающие отсутствие вредных веществ, таких как смолы или формальдегиды, в составе материала.