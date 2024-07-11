ИЖС будут кредитовать под 1% — но при одном условии

Замглавы Минстроя Стасишин сообщил о льготах строителям частных домов

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Компании, которые будут строить индивидуальные дома через счета эскроу, получат право на льготное кредитование под 1%, обещал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на пленарном заседании комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства в рамках выставки Open Village.

Фото: Минстрой РФ is licensed under public domain

Ранее Госдума обязала в случае ИЖС на кредитные средства замораживать их на счёте эскроу вплоть до окончания строительства. О необходимости такого порядка давно говорили участники рынка.

Теперь принято решение субсидировать такое кредитование — пилотную программу с участием крупнейших банков сейчас разрабатывает Минстрой совместно с "Дом.РФ", заключил Стасишин.