Прогноз: объём выдачи семейной ипотеки не изменится

По итогам года выдадут 400 тысяч семейных ипотек, предсказал "Дом.РФ"

Объём и число выдач семейной ипотеки после её продления на новых условиях по итогам 2024 года останутся на уровне 2023-го — таким прогнозом поделился с ТАСС руководитель Аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

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"В 2024 году по "Семейной ипотеке" будет выдано около 400 тысяч кредитов на 2,2 триллиона рублей, — уточнил он. — В годовом выражении и по количеству, и по сумме выдача останется практически неизменной".

По данным госкорпорации, в 2023 году было выдано 436 тысячи семейных ипотек на общую сумму 2,19 триллиона рублей.

По мнению Гольдберга, с включением в программу регионов с особыми условиями их доля будет играть большую роль в структуре выдачи.

Застройщики настроены менее оптимистично — по их прогнозам, спрос на семейную ипотеку на новых условиях сократится до трети от прежнего — по крайней мене, в Московском регионе.