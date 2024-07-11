Раскрыты исключения из новых условий продлённой семейной ипотеки

"Дом.РФ" назвал 35 регионов с особыми условиями семейной ипотеки

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Семейную ипотеку продлили до 2030 года на новых условиях: для её получения нужно, чтобы хотя бы один ребёнок в семье был младше шести лет. Однако есть и исключения.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Семьи с двумя несовершеннолетними детьми из регионов с низким объёмом строительства или индивидуальными программами развития тоже имеют право на льготные условия кредитования — по ставке 6%.

"Дом.РФ" выложил список этих регионов:

Еврейская автономная область

Чукотский автономный округ

Ненецкий автономный округ

Мурманская область

Республика Ингушетия

Республика Коми

Новгородская область

Республика Дагестан

Белгородская область

Саратовская область

Республика Алтай

Город Севастополь

Кемеровская область — Кузбасс

Республика Мордовия

Республика Калмыкия

Курская область

Забайкальский край

Томская область

Костромская область

Омская область

Оренбургская область

Карачаево-Черкесская Республика

Алтайский край

Тамбовская область

Чеченская Республика

Магаданская область

Кировская область

Нижегородская область

Псковская область

Республика Марий Эл

Курганская область

Республика Хакасия

Республика Тыва

Чувашская Республика

Республика Адыгея.

Жителям этих регионов семейная ипотека доступна только в рамках 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счёта.