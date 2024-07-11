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Раскрыты исключения из новых условий продлённой семейной ипотеки

"Дом.РФ" назвал 35 регионов с особыми условиями семейной ипотеки

1:34
Недвижимость

Семейную ипотеку продлили до 2030 года на новых условиях: для её получения нужно, чтобы хотя бы один ребёнок в семье был младше шести лет. Однако есть и исключения.

"Дом.РФ" назвал 35 регионов с особыми условиями семейной ипотеки
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Семьи с двумя несовершеннолетними детьми из регионов с низким объёмом строительства или индивидуальными программами развития тоже имеют право на льготные условия кредитования — по ставке 6%.

"Дом.РФ" выложил список этих регионов:

  • Еврейская автономная область
  • Чукотский автономный округ
  • Ненецкий автономный округ
  • Мурманская область
  • Республика Ингушетия
  • Республика Коми
  • Новгородская область
  • Республика Дагестан
  • Белгородская область
  • Саратовская область
  • Республика Алтай
  • Город Севастополь
  • Кемеровская область — Кузбасс
  • Республика Мордовия
  • Республика Калмыкия
  • Курская область
  • Забайкальский край
  • Томская область
  • Костромская область
  • Омская область
  • Оренбургская область
  • Карачаево-Черкесская Республика
  • Алтайский край
  • Тамбовская область
  • Чеченская Республика
  • Магаданская область
  • Кировская область
  • Нижегородская область
  • Псковская область
  • Республика Марий Эл
  • Курганская область
  • Республика Хакасия
  • Республика Тыва
  • Чувашская Республика
  • Республика Адыгея.

Жителям этих регионов семейная ипотека доступна только в рамках 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счёта.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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