Раскрыты исключения из новых условий продлённой семейной ипотеки
"Дом.РФ" назвал 35 регионов с особыми условиями семейной ипотеки
1:34
Семейную ипотеку продлили до 2030 года на новых условиях: для её получения нужно, чтобы хотя бы один ребёнок в семье был младше шести лет. Однако есть и исключения.
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Семьи с двумя несовершеннолетними детьми из регионов с низким объёмом строительства или индивидуальными программами развития тоже имеют право на льготные условия кредитования — по ставке 6%.
"Дом.РФ" выложил список этих регионов:
- Еврейская автономная область
- Чукотский автономный округ
- Ненецкий автономный округ
- Мурманская область
- Республика Ингушетия
- Республика Коми
- Новгородская область
- Республика Дагестан
- Белгородская область
- Саратовская область
- Республика Алтай
- Город Севастополь
- Кемеровская область — Кузбасс
- Республика Мордовия
- Республика Калмыкия
- Курская область
- Забайкальский край
- Томская область
- Костромская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Карачаево-Черкесская Республика
- Алтайский край
- Тамбовская область
- Чеченская Республика
- Магаданская область
- Кировская область
- Нижегородская область
- Псковская область
- Республика Марий Эл
- Курганская область
- Республика Хакасия
- Республика Тыва
- Чувашская Республика
- Республика Адыгея.
Жителям этих регионов семейная ипотека доступна только в рамках 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счёта.
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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру