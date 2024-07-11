Население этих городов России недовольно недостатком торговых центров

Екатеринбург оказался самым обеспеченным торговыми центрами городом

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Компания Nikoliers оценила обеспеченность россиян торговыми центрами. Результаты подсчётов обнародовала "Стройгазета" в четверг.

Фото: Градостроительный комплекс Москвы is licensed under public domain

По итогам I полугодия 2024 года:

Екатеринбург — 846 кв. метров на 1000 чел., Краснодар — 785 кв. метров на 1000 чел., Самара — 720 кв. метров на 1000 чел.

В 2025 году в уральской столице достроят суперрегиональный ТРЦ "Золотой" площадью 138 тыс. кв. метров, что увеличит показатель обеспеченности до 967 кв. метров на 1000 человек.

"За последние два года ввод торговых центров в России оказался рекордно низким, что также сказывается на обеспеченности торговыми площадями российских городов", — комментирует партнёр Nikoliers Анна Никандрова.

Топ-3 наименее обеспеченных торговыми площадями городов-миллионников:

Волгоград — 303 кв. метров на 1000 чел., Пермь — 305 кв. метров на 1000 чел., Омск — 309 кв. метров на 1000 чел.

По словам председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, необходимость в торговых центрах снижается из-за сокращения продуктовых гипермаркетов и перехода непродовольственной торговли в онлайн.