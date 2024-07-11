Население этих городов России недовольно недостатком торговых центров

Компания Nikoliers оценила обеспеченность россиян торговыми центрами. Результаты подсчётов обнародовала "Стройгазета" в четверг.
По итогам I полугодия 2024 года:
В 2025 году в уральской столице достроят суперрегиональный ТРЦ "Золотой" площадью 138 тыс. кв. метров, что увеличит показатель обеспеченности до 967 кв. метров на 1000 человек.
"За последние два года ввод торговых центров в России оказался рекордно низким, что также сказывается на обеспеченности торговыми площадями российских городов", — комментирует партнёр Nikoliers Анна Никандрова.
Топ-3 наименее обеспеченных торговыми площадями городов-миллионников:
По словам председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, необходимость в торговых центрах снижается из-за сокращения продуктовых гипермаркетов и перехода непродовольственной торговли в онлайн.
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