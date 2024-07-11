Количество энергоэффективных новостроек в России достигло максимума

"Дом.РФ": за год в России стали строить на 22% больше энергоэффективных домов

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Количество энергоэффективных новостроек в России выросло за год на 22%, сообщил "Дом.РФ" "Российской газете" в четверг.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Вооружившись сведениями из Единой информационной системы жилищного строительства, в госкорпорации подсчитали, что портфель строящегося в России энергоэффективного (класса А и выше) жилья достиг 41,9 млн кв. м, обновив таким образом максимум.

"Объёмы строящегося энергоэффективного жилья в России растут на протяжении двух последних лет. Только в первой половине 2024 года было запущено строительство жилищных проектов с высоким классом энергоэффективности на 8,2 млн кв. м, что на 3% больше, чем год назад", — пояснила директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству "Дом.РФ" Марина Слуцкая.

Ранее учёные из Института промышленной экологии УрО РАН установили, что в воздух в квартирах таких домов в два раза сильнее загрязнён радиоактивным радоном.