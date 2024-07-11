Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь

Депутат Аксаков допустил снижение цен на жильё на 40% до конца года

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Снижение цен на жильё после завершения льготной ипотеки неизбежно, уверен председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он объяснил "Парламентской газете", когда оно произойдёт.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

"Я критиковал эту программу льготной ипотеки, поскольку она носила массовый характер, — напомнил депутат. — В результате цены на новостройки взлетели, поскольку денег на покупку стало больше, а быстро построить жильё в нужном объёме невозможно, и люди в итоге платили намного больше, чем должны были бы в нормальной рыночной ситуации".

"Наконец-то эту программу свернули, но образовался так называемый эффект храповика, не позволяющий колесу проворачиваться в обратную сторону. Когда стоимость товара резко повышается в связи с возросшим спросом, то даже при нормализации ситуации цена понижается намного медленнее", — объяснил он.

Кто-то даёт ценам два года на нормализацию, но оценка Аксакова оптимистичнее. "Я рассчитываю, что это произойдет быстрее, потому что строителям, чтобы запускать новые проекты, нужно продать уже построенное жилье. Они вынуждены будут снижать цену", — уверен он.

"По некоторым оценкам, уже во второй половине этого года возможно снижение цен до 40%, — заявил народый избранник. — Полагаю, ситуация стабилизируется и придёт в рыночное равновесие где-то через год".