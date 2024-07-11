Один из крупнейших девелоперов на Бали Alex Villas Group завершил строительство Complex 4 в Чангу

В Чангу появился новый жилой комплекс

6:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В одном из самых популярных районов Бали — Чангу — завершено строительство нового жилого комплекса от старейшего и надежного девелопера Alex Villas Group.

Основатель и генеральный директор Alex Villas Group Алекс Штефан

Площадь объекта, расположенного возле пляжа Берава на юго-западном побережье острова, составила 2,5 тыс. кв. м. Он включает в себя 28 юнитов и рассчитан как на постоянное проживание, так и на сдачу недвижимости в аренду.

Почему именно Чангу?

Чангу — это спокойный район, популярность которого растет среди туристов и экспатов.

"Еще недавно это была тихая рыбацкая деревушка, а сегодня — один из самых популярных районов Бали, который славится первоклассными пляжами и развитой инфраструктурой", — говорит основатель и генеральный директор Alex Villas Group Алекс Штефан.

"Релоканты ценят Чангу за расслабленную и творческую атмосферу, туристы — за модные кафе, рестораны и магазины. Многие серферы считают, что здесь лучшие волны на Бали. Но и первые, и вторые, и третьи обращают внимание на доступность местной недвижимости. Цены здесь более демократичные, чем, например, в Семиньяке или Нуса Дуа, а предложение — лучше", — говорит Алекс Штефан, добавляя: "Перспективность локации побудила нас серьезно инвестировать в это направление".

Калькулятор инвестора

Complex 4 — четвертый проект холдинга в этой локации, который, по словам Алекса Штефана, подходит как для проживания, так и для инвестирования. Последнее зачастую становится главным фактором для покупателя при выборе объекта. При правильном управлении недвижимостью в Чангу можно получать доход от аренды гораздо выше, чем в других топовых локациях.

"Если говорить об инвестиционной привлекательности Чангу на примере комплексов Alex Villas, то наши расчеты показывают возврат инвестиций (ROI) на уровне 32%", — говорит Алекс Штефан. Пассивный доход от посуточной аренды, по его словам, доходит до $3784 в месяц. "Это доход, который инвестор получает без активного участия, не тратя время на поиск арендаторов, уборку и другие задачи. Их берет на себя управляющая компания", — отмечает он.

В Complex 4 стоимость объектов начинается от $160 тыс., средний срок их окупаемости составит 5 лет. Доход от местной недвижимости оказывается выше, чем, например, в ОАЭ, Таиланде или Турции.

Кроме того, по опыту Алекса Штефана, многих покупателей привлекает возможность использования недвижимости для отдыха. Если они не сдают виллу в аренду в какой-то период года, то могут использовать ее для собственного отпуска.

Что представляет собой комплекс?

По словам главы Alex Villas, при проектировании апартаментов и вилл в каждом новом комплексе, в том числе в Complex 4, архитекторы и дизайнеры ориентируются не только на свои идеи, но и на мнение покупателей предыдущих объектов.

"Мы взяли за правило напоминать дизайнерам, что строим не произведение искусства, а место для комфортной жизни", — говорит он. В этом смысле компания действительно идет навстречу покупателям — отсюда такие элементы, как терраса на крыше с бассейном под открытым небом, зона для йоги, открытый кинотеатр, вместительный паркинг.

Alex Villas старается в каждом своем проекте подготовить предложение для разных категорий покупателей. В новом комплексе, например, из 28 юнитов — 13 smart-вилл и 15 апартаментов. "Виллы являются фаворитом среди русскоязычных инвесторов. 70% покупателей ориентируются именно на них. Апартаменты выбирают 20%. Предпочитаемая площадь обычно не превышает 150 кв. м, но треть инвесторов готова вложиться и в более просторные объекты. В соответствии с этими запросами мы разрабатываем свои комплексы", — говорит он.

Еще один плюс — апартаменты и виллы в Complex 4 спроектированы в минималистичном современном стиле.

"Наши покупатели, как правило, не любят вычурность, а ценят строгий дизайн интерьера. Такой дизайн максимально располагает и к отдыху, и к работе. Для этого, кстати, мы продумали уединенные рабочие зоны с отличным Wi-Fi", — отмечает Алекс Штефан.

Также, по его словам, во всех юнитах внедрена инновационная система "умный дом", включающая климат-контроль, кондиционирование и различные электроприборы.

В целом каждый юнит полностью готов к проживанию — вся мебель и техника уже установлены и подключены. "Мы постарались продумать всё: от проектора в гостиной до джакузи со стеклянной стеной и кроватями kingsize с ортопедическими матрасами", — рассказывает Алекс Штефан.

Ближайшие планы

Говоря о дальнейших планах Alex Villas, он напомнил, что сейчас компания возводит еще несколько комплексов в Чангу. Complex 5 должен быть сдан в третьем квартале 2024 года, Complex 6 — в первом квартале 2025-го, Complex 7 — в 2026-м. Кроме того, девелопер начал строительство Complex 8 в районе Улувату.